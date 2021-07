2017. aastal avastas ajakirjandus, et ühe ja sama poeketi maasikajogurt sisaldab Austrias 40% rohkem marju kui Sloveenias müügil olev. Poekett lausus enesekaitseks, et arvestab kõigest sloveenlaste maitseharjumustega, sellal kui Euroopa Liidu õiguse ja tarbijakaitse volinik Věra Jourová tituleeris toimuvat tarbijate petmiseks ja eksiteele juhtimiseks. Kuid ettevõtted teevad eri riikidel vahet siiani, ja seda ka reisisektoris. See võib mõjuda sama tähtsusetuna – või siis šokeerivana – kui Sloveenia jogurti maasikanappus, kuid näiteks Lufthansa lennukiga äriklassis Helsingi ja Saksamaa vahet sõitja pälvib lõunasel ajal tervitusjoogi ja sooja söögi (valida saab kahe variandi vahel), lisaks taldriku hõrkude külmade suupistetega, magustoidu ja elegantse juustuvaliku viigimarjamoosiga.