Eesti lühiuudised

Reoveeuuringut ei suudetud märtsist peale rahastada

Reoveeuuringu tegijad ei ole saanud riigilt raha selle aasta märtsist alates ning iganädalased uuringud olid pea poolmuidu tehtud. Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson (pildil) selgitas, et riik ei saanud maksta, kuna uuringu rahastus pidi tulema Euroopa Liidu Covid-19 pandeemiale reageerimise rahastuse REACT-EU kaudu, kuid seal on kõik toppama jäänud. ­«Viimaste uudiste järgi sellel (eelmisel – toim) nädalal otsustas valitsus, et ­rahastab ise seireuuringuid, kuni REACT-EU võtab rahastamise üle,» täiendas Tenson. PM

Helme: Eesti ei vaja kõike-hõlmavat maksureformi

«Tänased libaliberaalsed valitsus­erakonnad on omavahel kokku leppi­nud hakata pidama ­maksudebatti lootuses, et see nihutab poliitilise vaidluse teemadele, kus nemad kahekesi saavad mängida suurt vastasseisu, mis peaks aitama neil ühiskonna jälle lõhki ajada ja valijad emma-kumma taha koondama,» ütles ­Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme eile partei kongressil hiljuti alanud maksuarutelu kohta. Helme sõnul ei nõustu ta lähtekohaga, et ainus viis riigi tulusid suurendada on inimeste ja ettevõtete käest raha rohkem ära võtta. «Oleme näidanud valitsuses, et on palju parem tee. Makse tuleb alandada, et inimestel ja ettevõtetel läheks hästi, ühiskonna üldine jõukus kasvaks ning sellega koos ka riigi maksutulu, millega aidata tegelikke abivajajaid, mitte võimuerakondadele lähedalseisvaid huvigruppe. Eesti ei vaja kõikehõlmavat maksureformi,» lisas ta. PM