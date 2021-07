Eesti lühiuudised

Riigikogu sotsiaalkomisjon on esimehe peale pahane

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed saatsid komisjoni esimehele Siret Kotkale (KE, pildil) pöördumise, et soovivad terviseameti külmruumidega juhtunu arutamiseks erakorralist istungit, kuhu on kutsutud ka valdkonna minister. Komisjoni liikmeid nörritab, et Kotka pole kahe nädala jooksul seda ise soovinud. Seetõttu otsustasid komisjoni liikmed Helmen Kütt (SDE), Kert Kingo (EKRE), Siim Pohlak (EKRE) ja Priit Sibul (Isamaa) saata komisjoni esimehele pöördumise, et soovivad esimesel võimalusel erakorralist istungit, kus tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) annaks aru. «Kui Kütt, Sibul, Kingo ja Pohlak oleksid helistanud mulle ja öelnud, et soovivad Kiigega kohtuda, siis oleksin seda kohe organiseerinud. Nad otsustasid teha seda, mis on opositsioonile loomulik – näidata, et kutsuvad kohale,» selgitas Kotka. PM