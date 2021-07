Tähelepanu! Valmis olla! Ralli läheneb

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnul on see rada sõitjatele paras proovikivi. «Keegi pole seda enne sõitnud, uuel, juurdeehitatud kiiruskatselõigul on keskmine kiirus ralliautodel umbes 80 kilomeetrit tunnis,» selgitas Aava. «See on aeglasem katse, aga huvitav ja tehniline.» Raja ääres on palju kive, üllatusmomente ja ootamatuid kurve.