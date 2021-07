Mul ei ole mõtet hakata heietama, kuidas möödunud aasta on jäädavalt muutnud meie arusaamu sellest, kuidas elada, pidutseda ja end hästi tunda, sest mõistagi on see seadnud mõningad kitsendused meie seni iseenesestmõistetavatele vabadusele käia seal, kus tahame, ja katsuda, näppida, lakkuda neid, keda tahame. Need piirangud kehtivad ka Hard Rock Laagrile, mis tänavu 20. korda kaks päeva Vana-Vigalas muidu valitsevat idüllilist vaikust lõhestas.