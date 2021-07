Detsembrikuus saabunud teatest l’Impératrice’i (FR) esinemisest Võnkel piisas, et märkida juuli esimene nädalavahetus punasega kalendrisse. Hiliskevadel avalikustatud programm aga pani juba silmi hõõruma. The Mauskovic Dance Band (NL), Jay-Jay Johanson (SE), S+C+A+R+R (FR, jäi kahjuks küll ära, aga müts maha kavatsuse ees) ning vähemalt sama sütitav nimekiri esinejatest Eestist: Puuluup, Lexsoul Dancema­chine, Rita Ray, Erki Pärnoja, Jarek Kasar, Kukerpillid (kellele ei meeldiks Kukerpillid?) jpt. Ja muusikalised ootused said mitmekordselt täidetud.