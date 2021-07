Kadi Estlandi tikitud teos küsib: «What is the opposite of a cynic?» Ehk siis: «Mis on küüniku vastand?» FOTO: Kadi Estland

Eelmise aasta 11. septembril postitas kunstnik Kadi Estland oma Instragrami kontole foto ristkülikukujulisest tikitud linast, umbes niisugusest, nagu vanaemast või vanavanaemast kuhugi kapipõhja jäänud köögirätikud sageli on. Lina ääristab kahest erinevast sinisest koosnev raam, mille sees on kolmeosaline kompositsioon: paremale ja vasakule servale on tikitud lilled, nende vahel keskel seisab vanaaegses ettekandjavormis kandikuga tüdruk, kes küsib: What is the opposite of a cynic? Mis on küüniku vastand?