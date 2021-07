Terviseamet otsib lao seadeid muutnud superadministraatorit

Terviseameti peadirektor ­Üllar Lanno tõdes eile pressikonverentsil terviseameti külmlao temperatuuri tõusu asjaolusid selgitades, et sündmuste kronoloogiline jada on selge, kuid lõpuni pole veel klaar, miks temperatuur tõusma hakkas. «Mille pärast temperatuur tõusma hakkas, on raske öelda. Seda selgitab seadmetele tehtav tehniline ekspertiis,» ütles Lanno. Lao külmruumis peaks temperatuur olema 2–8 kraadi.