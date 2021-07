Lihaveisekasvatajad valisid uued juhid

Juhatuse liige ja senine juhatuse esimees Jane Mättik sõnas, et peamine lihaveisekasvatajate valukoht, millega uus juhatus hakkab tegelema, on põllumajandustoetuste järgmise perioodi kava. „Paraku on lihaveisesektor alaväärtustatud toetussummade poolest. Võrreldes piimaveistega on tulevikus lihaveiste toetuste määrad poole väiksemad,” tõi ta näiteks. Lihaveisekasvatus on aga väga pika tasuvusega valdkond.

Samuti teeb muret asjaolu, et päris suur osa sektorist peab loomi välitingimustes, kuid plaanitavate toetuste suurused ei võimalda teha investeeringuid. „Väga vähe on päris uusi või rekonstrueeritud lautasid, mis mahutaksid talvel kogu karja. Investeeringute mõttes on vajadus väga suur, kuid uue perioodi investeeringumeetmes on ette nähtud 100 000 eurot tootja kohta, varem oli 500 000 eurot. Selle rahaga ei ehita,” sõnas ta ja viitas lisaks tuntavalt kallinenud ehitushindadele.

„Me peame vastama kõikidele Euroopa Liidu nõuetele, 2023. a rakenduvad rangemad keskkonnanõuded, aga meie toetused on naaberriikide omadest väiksemad. Kui võrrelda piima- ja lihaveisesektorit oma riigis, siis samuti väiksemad. Lihaveisekasvatajad peavad tegema topelt tööd, et saada eri meetmete pealt sama summa looma kohta, mis saab piimaveis puhtalt selle pealt, et ta on piimaveis,” ütles ta.