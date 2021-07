Higistamise vastu aitab aedsalvei

Põlisameeriklased kasutasid salveid eelkõige ravimtaimena. Nad uskusid, et salveist ja karurasvast salv ravib haavandeid. Veel kasutasid nad salveid massaaži ja vannide tegemiseks. 20. sajandi algul usuti, et salvei aitab soolatüügastest vabaneda. Seda on kasutatud epilepsia, leetrite ja kõhu­usside ravimisel. Salveid on laialdaselt tarvitatud liigse piimaerituse, kusepidamatuse ja higistamise leevendamiseks.