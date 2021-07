„Kõik, kes Soome vahet tööl käivad, seisavad varem või hiljem silmitsi pereprobleemidega,” teab Reppo. „Sõitmine tüütab ka ära. Me elasime maal ja mul tuli reede ööseks kiirlaevaga Tallinnasse saada, Tallinnast öise bussiga Pärnusse, laupäeval olin väsinud, pühapäeval jõudsin kodus midagi teha, pakkisin asjad ja hilisõhtul sõitsin jälle tagasi. Vahel sai ka esmaspäeval kella kuuese praamiga mindud. Mis elu see on?”

Reppo on kindel, et ka Eestis on võimalik teenida inimväärset töötasu ega pea tingimata raha järele välismaale sõitma. Soome keele sai Ain ise õppides selgeks kahe-kolme kuuga. Keeleoskuse puudumist ja töölepingute sõlmimata jätmist peabki ta kõige suuremaks patuks, kui eestlased Soome tööle lähevad.