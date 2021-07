Kihnlane Soomes: mulle meeldib siin, aga võimalusel tuleks kohe koju

Elvi Tapp räägib, et vahel ütlevad Soome meistrid: miks te, eestlased, teete nii ruttu, aega on. „Aga me oleme ju nii üles kasvanud ja tulime tööd tegema.” FOTO: Erakogu

Kihnust pärit Elvi Tapp (56) on kalatöötlemise kutsemeisterlikkuse n-ö power woman. „Kala selg ja kõht on vaja trimmida, valge rasv filee pealt ära võtta. Üks asi on seda teha noaga, teine asi masinaga. Konte on lõhel kerge võtta, forellil aga raske,” kirjeldab ta killukest oma igapäevatööst.