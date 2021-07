Minu aias elab päris palju konni. Päeval neid naljalt ei näe, küll aga õhtuhämaruses. Igal suvel on tulnud korduvalt vihmavee kogumiskastidest konnapäästmise operatsioone ette võtta. Mingil salapärasel moel suudavd konnad end kasti upitada, kuid välja enam mitte.

Läinud aastal kogusime Maa Elu lugejate pilte nende kasvuhoonetest ja sealt jäi silma üks vihmaveetünn, millesse laud püsti sisse pistetud. Kasvuhoone omanik Ingrid Rump selgitas, et kasvuhoone ukse juures on kaks plasttünni, kus kastmisvesi päikese käes soojeneb, ning lauajupid on neis lindude ja loomade pärast – kui keegi peaks tünni kukkuma, ronib ikka välja.