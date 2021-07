Rõõmsa matka tagavad sobivad jalanõud ja veekindel telk

Matkates, aga ka niisama looduses jalutades tuleb alustada jalanõudest, need on eduka matka alustala. „Mida raskem reis või rännak ees ootab, seda jäigema tallaga peavad jalanõud olema,” andis kogenud matkamees nõu.

Väga hea matkajalanõu tunneb ära selle järgi, et see on õmmeldud võimalikult suurtest tükkidest, selgitas Matkamaailmas leti taga tegutsev mees. Väikestest detailidest kokku pandud jalanõud võivad olla küll ilusad ja kerged, kuid katkiminemise kohti on liiga palju. Ühepäevasel matkal ei mängigi see rolli, kuid kui matkata tuleb mitu päeva, on päris vilets, kui saapad enne laiali pudenevad.