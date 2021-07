Korilus toetab toitlustust

Salmistul on tal praegu võimalus elu nautida, see paik on kaunis, kus Margitile meeldib varahommikuti taimi korjamas käia. „Metsas jalutamine maandab pingeid ja laeb positiivsusega,” ütles ta ja asus esimesena korjama hapuoblikaid, supi tarbeks. „Lehed on suured ja praegu on viimane aeg, sest oblikhape muutub mürgiseks,” rääkis ta. Korjamas käib ta nii endale kui ka oma toitlustusettevõtte tarbeks. Margit kasutab enda tegevuse tutvustamiseks kaubamärki Korilase Köök.