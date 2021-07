Viis soovitust lastega randa minekuks

Viimasel ajal on lastega juhtunud mitu traagiliselt lõppenud veeõnnetust, mistõttu tasub meelde jätta G4S rannavalve soovitused lastega rannas viibimiseks.

Hoia lapsel kogu aeg silm peal

Lapsed ei liigu küll väga kiiresti, aga ühel hetkel võivad nad olla vaateväljast kadunud. Vetelpäästjad puutuvad suuremates randades tihti kokku vanematega, kes on lapse ära kaotanud, või lastega, kes ei leia enam vanemaid üles. Vetelpäästjate käest saab küsida lapsele käepaela, kuhu peale märkida vanema telefoninumber.

Leppige kokku kindel koht

Randa minnes tasub kohe selgitada lapsele, kuidas ta peaks vanemate asukoha meelde jätma, et vajadusel sinna tagasi minna. Tihti juhtub, et rannas olles kaotab laps suunataju. Näiteks läheb ta vanematest vaid paarikümne meetri kaugusele ja tagasi minnes liigub tegelikult vales suunas. Selle vältimiseks tasub lapsele selgitada, mille järgi ta vanemad kiiresti üles leiab.

Ära lase last üksi vette

Kindlasti ei tohi lasta last üksinda vette mängima ega ujuma. Eriti kehtib see soovitus lapse kohta, kes veel ujuda ei oska. Ent kogemus näitab, et tegelikult võivad vees hätta sattuda ka lapsed, kes ujuda oskavad. Lapsed peaksid ujuma lapsevanema ja kalda vahel.

Ettevaatust täispuhutavate leludega

Täispuhutavaid rõngaid ja madratseid kasutades on kõige ohtlikum petliku turvatunde tekkimine. Kui laps, kes ei oska ujuda, läheb käerõngaste, rõnga või madratsiga ujuma, ei taju ta, kui sügav on vesi. Abivahendi purunemisel võib laps hätta sattuda. Lisaks võib suurema laine korral laps ujumisrõngasse, pea alaspidi, lõksu jääda või madratsilt maha kukkuda. Ujuvmadratsil on oht, et tuul võib puhuda lapse koos madratsiga kaldast nii kaugele, et ta ei saa ise tagasi.

Parim lahendus on spetsiaalsest materjalist õhukesed päästevestid, mis ei ole õhuga täidetud.

Küsi abi vetelpäästjatelt