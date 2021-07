Eesti lühiuudised

Eesti ja Venemaa saadavad vastastikku diplomaate välja

Venemaa kuulutas ­Eesti ­Peterburi peakonsulaadi konsuli Mart ­Lätte kolmapäeval persona non grata’ks ning kohustas teda lahkuma ­Venemaa territooriumilt 48 ­tunni jooksul. «7. ­juulil kutsuti Venemaa ­välisministeeriumisse Eesti saatkonna ajutine asjur Ulla Uibo. Vene pool esitas protesti seoses /.../ Lätte tegevusega luureandmete kogumisel, mis ei sobi kokku tema diplomaatilise staatusega,» teatas Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova. Eesti välisministeeriumi avalike suhete juht Aari Lemmik andis mõista, et Eesti vastab omakorda Vene diplomaadi väljasaatmisega riigist. «Rahvusvahelises suhtluses on ­tavapärane, et antakse sümmeetriline vastus,» lisas ta. PM

RKIK ostab Soomest mereväele hulga meremiine

Riigi Kaitseinvesteeringute ­Keskus (RKIK) sõlmis Soome päritolu ettevõttega lepingu, hankimaks ­Eesti mereväele ­meremiine. «Tegemist on nüüdis­aegsete miinidega, mis on ­loodud kestma aastakümneid,» kommenteeris mereväe ülem Jüri Saska (pildil). Hangitavate miinide täpne kogus ei ole avalik info. «Kaitseministeeriumi arengukava aastateks 2022–2025 näeb ette võtta kasutusele uued meremiinid ja rannikukaitsesüsteemid. Tegemist on 2020. aasta lõpus valitsuse eraldatud lisarahastuse eest riigi kaitseinvesteeringute programmile täiendavalt eraldatud ­vahendite realiseerimisega,» lisas RKIKi õhu- ja mereväe kategooriajuht Asko Kivinuk. PM

14 300 eurot sai Carolin Illenzeeri fond vigastatud või teenistuses langenud kaitseväelaste laste jaoks heategevusliku õhtusöögiga.

Kolmandatest riikidest saab Eestisse koroonatestiga

Valitsus kiitis eile e-istungil heaks korralduse, mille kohaselt pääsevad välismaalased ELi-välistest kõrge nakkusohuga riikidest Eestisse üksnes juhul, kui nad teevad enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne. ­Korralduse järgi ei nõuta testimist Eesti kodanikelt, alalistelt elanikelt ja ELi kodanikelt. Muudatuse eesmärk on ennetada koroonaviiruse välismaalt Eestisse toomist ja siinset levikut. PM

Linnaosakogu soovib Levadia hallile uut asukohta