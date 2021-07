Kolm aastat tagasi ajendas mind Eesti uue generatsiooni ja keskkonnateema suhet fotograafia abil analüüsima noorte inimeste reaktsioon ühineda siinmail ideeliselt ja tegudelt Rootsi kooliõpilase Greta Thunbergi 2018. aastal alustatud streigiga, et protestida valitsuse tegevusetuse vastu kliimakriisi lahendamisel. Üle maailma kooliõpilaste seas levima hakanud liikumine Fridays For Future sai rakukese ka Eestis. Ent peagi kujunes projekti alusidee ulatuslikumaks, kuna algne põhimõte keskenduda vaid noorte kliimaaktivistide filosoofiale ei andnud terviklikku pilti kogu teema ulatuses. Minu soov oli näha noore inimese ja keskkonna suhet tänases Eesti ühiskonnas laiemalt.

Samuti pani teemaga tegelema küsimus, mida me vanematena oma lastele tegelikult pärandame. Kuigi inimesed soovivad lastele parimat, on need soovid pigem seotud materiaalse heaoluga – hüvedega kindlustatud tuleviku ja lastesse kodeeritud eduvalemiga, mis peaks tagama nende konkurentsivõimelisuse karmis ja pidevale majanduskasvule orienteeritud maailmas.

Tekkis küsimus, kas me mõtleme kordagi ka sellele, et meie lõputust tarbimishimust kiiva kiskunud väärtushinnangud hävitavad me ümber keskkonda, millest meie heaolu tegelikult sõltub, ja jätavad nooremad põlvkonnad hätta, asetades nad olukorda, kus tuleb iga päev tegelema hakata hoopis muredega, mis on seotud puhta õhu, joogivee ja teiste praegu veel nii iseenesestmõistetavate ressurssidega. Mida me siis õigupoolest oma lastele ikkagi soovime?