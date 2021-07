Meile jäeti surev maakera. Jäeti, mitte jäetakse, sest meie poliitiline maailm on niivõrd tihedalt seotud riikide oma majandusega, mida vanad poliitikud looduse heaolule eelistavad. Looduse hoidmine ja austamine on asendunud pöörase ja mõttevaba konsumerismiga, mis toidab edasi meid hävitavat süsteemi. Keskkonna teema on politiseeritud, aga peaks olema sellest üle.