Kiri-uu oli tema loodud tosina liikmega kollektiiv ning Belgia plaadifirma all nüüd välja antud «Creak-Whoosh» sisaldab valikut nende debüütalbumist. Varasema materjali rereliisimine ning uues valikus järjestamine on moes ja igati põhjendatud. Kiri-uu 19 palaga debüütalbum ilmus 1988. aastal ning see on praegu väga kallis rariteet.