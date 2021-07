Soome filmis on midagi, mida Eesti filmist ei leia. Eestis on tehtud terve hulk heroilisi filmikesi Vabadussõjast ja Teisest maailmasõjast, aga pole «Tundmatu sõduriga» võrreldavat meistritööd. Või siis sellist nagu režissöör Dome Karukoski «Leijonasydan» («Lõvisüda»), mis jutustab lihtsa loo neonatside ja sisserändajate konfliktist. Soomlased oskavad rääkida filmis isamaa-armastusest nii, et seda pole piinlik vaadata. Või noortest meestest, kes pole oma eluga midagi muud taibanud peale hakata kui uusnatsidega liituda. Eestis läheb sellega veel aega, sest ega film saa eespool käia käsikirjast ehk kirjandusest.