Elu koos kunstiga on Ingridi loomingu esimene impulss, alustala ja aines. Keraamikuna katsetab ta mitmesuguste savide, glasuuride ja põletustehnikatega, sidudes originaalobjekte leidobjektidega. Üks on sujuvalt seotud teisega, kuid selline materjalide, tekstuuride ja kujundite kombinatsioon on võimalik ainult Ingridi käes. Selle tulemusena jutustab ta meile lugusid materjalikultuuri muutustest eri põlvkondades ning kultuurides.