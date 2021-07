PPA on registreerinud tänavu viie kuuga üle 700 juhtumi, kus end panga töötajana esitlenud isik on inimestelt raha välja petnud. Investeerimispettusi on üle saja. Eestimaalaste rahakotti on räsitud kahe miljoni euro jagu, kasv eelmiste aastatega on olnud märgatav.