Siis, Irákleios ehk Heraklese linnas, ootavad nad piiril ise ees, tarmukad habetunud piiripolitseinikud, kes näevad välja, nagu maadleksid nad suurema osa ajast karude ja pagulastega. Kui kood ütleb Heraklese järeletulijatele, et saabujal on vaja minna tegema väikest ja üllatuslikku koroonatesti, siis just nii ilma vaidlusteta ka juhtub. Eesti ajakirjanike seltskonnast olin mina ainus, kellele see erutav võimalus avanes.