Eesti lühiuudised

Terviseameti lao seadistus tehti nimetu konto alt

Terviseameti ja GuardSystemsi esindajate reedesel kohtumisel tehti selgeks, et terviseameti kolme külmlao temperatuuri jälgimise ajavahemiku asjus on viimane muudatus tehtud ühe terviseameti konto alt, seejuures ei olnud tegemist nimelise kontoga. Terviseameti külmalao rikke ajal toimis teavitussüsteem nõnda, et häire saadeti välja üksnes nädalavahetuseti. Ameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas märkis, et jätkuv uurimine peab andma selgituse, kes parameetreid viimati muutis ja miks ei vastanud muudatused terviseametis kokku lepitud tingimustele. «Tegelikult oleks pidanud süsteem teavitusi välja saatma ka riigipühadel ja nädala sees töövälisel ajal,» lisas Kaas. PM

Eesti tugevdas piiridel Leedu rändekriisi tõttu valvet

Valgevene võimude mahitatud Lähis-Ida ja Aafrika riikide illegaalsete piiriületajate voog otsib läbi Leedu teed Lääne-Euroopasse, mis jääb Eestist eemale. Samas pole välistatud, et rändevoog soovib suunduda põhja poole ja sellisel juhul tabaks see ka Eestit, ütles politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuht Egert Belitšev (pildil). «Me ehitame välja oma taristut idapiiril, ka see on üks märk sellest, et Eestisse sisenemine oleks võimalikult keeruline. Ehk siis mitte ainult see aed, vaid tegelikult kogu seiretehnika, mis annab meile tervikpildi sellest, mis piiril toimub,» lisas Belitšev. «Ja tegelikult oleme juba tõstnud oma valmisolekut idapiiril ehk tihendanud patrulle, tõstnud oma väljapanekut idapiiril, aga samamoodi ka sisepiiridel ehk teostame kontrolle Eesti-Läti piiril. Teostame tihedamaid kontrolle sadamas, et võimalike rändevoogude ilmnemisel võimalikult kiiresti reageerida.» ERR