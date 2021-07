«Ekstreemsed ilmaolud hakkavad edaspidi suure tõenäosusega sagenema ja meil tuleb hakata sellega kohanema, et ilm on sagedamini meile harjumatult kuum,» rääkis keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla. «Suve õhutemperatuur on võrreldes eelmise normiga 0,5 kraadi tõusnud. Suvede soojemaks muutumise tendents on olemas.»