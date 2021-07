Anni Vienna Volke ehk tüdruk, kes läbis gümnaasiumi ühe aastaga

Olen 18-aastane avatud silmade ja südamega neiu, kes on veetnud oma lapsepõlve linnast väljas roheluses, õppinud Aruküla ning Jüri koolis, seal lõpetasin ka põhikooli. Kui ma kolisin eelmisel aastal Pärnusse, jätkasin Tallinnas alustatud õpinguid uues kodulinnas. Kuigi üsna suur osa ajast kulub pere ja sõpradega koos veetmisele, on õppimine olnud alati prioriteet. Vabal ajal meeldib mulle väga mängida tennist, matkata, reisida mööda maailma ning avastada uusi kultuure.

Teadsin, et Eestis on selline võimalus olemas, aga kindlasti ei osanud ma põhikooli lõpus arvata, et võtan selle väljakutse vastu. Mõte läbida kolme aasta materjal ühega tuli minuni ise, jooksvalt, kui õppeaasta oli juba alanud. Oli suur õnn, et Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi õpetajad minu hullule ideele rohelise tule andsid.