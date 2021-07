Elron selgitab: rattapilet on Euroopas tavapraktika

Alates 26. juulist tuleb ratta transportimiseks Elroni rongides osta jalgrattapilet, mis on ettevõtte teatel paljudes Euroopa rongides juba ammune praktika. Elron tõi pressiteates näiteks, et eraldi jalgrattapilet tuleb osta Austria riikliku raudteevõrgustiku sõitudel ning jalgrattaid saab võtta ainult rongidesse, milles on spetsiaalsed rattahoiukohad.