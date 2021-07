Kandes pealkirja «Tänapäeva armastus (ehk Armastus külma intiimsuse ajastul)», tegeleb see näitus kuraator Katerina Gregose sõnutsi digirevolutsiooni emotsionaalse steriilsuse problemaatikaga, mille aluseks on suhtluse nihkumine internetti ja kitsamalt ühismeediasse – tendentsid, mis muidugi koroonaepideemia tekitatud kunstlikus isolatsioonis üksnes võimendusid.

Et sedalaadi mahuga projektide tootmistsükkel on vähemalt poolteist aastat, siis pole ime, et vaatamata mitmetele näitusel osalevatele varasematele töödele, on tegu ühega esimestest tugevalt koroonakriisi problemaatikast tembitud suurnäitustest. Arvestama peab aga sellega, et koroonaisolatsioon on siin üksnes võimendi, mis vaid forsseeris – loodetavasti teataval määral vaid ajutiselt – inimliku suhtluse väljal laiemalt aset leidvaid muutusi.