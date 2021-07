Tee kontserdile olid leidnud valdavalt nooremas keskeas muusikanautlejad ja nii mõnigi neist laulis vaikselt kaasa. See ei ole sugugi üllatav, sest Jaan Tätte on üks neist armastatud muusikutest, kelle laulusõnu teatakse peast, need kõlavad noorte laulu- ja tantsupeol ning saadavad inimeste elus aset leidvaid märgilisi sündmusi. Tätte laulusõnu võib leida pulmakutsetelt ja matusekuulutustelt, nii ilusate kui ka väga kurbade hetkede äramärkimisena.