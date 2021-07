Suurlavastuse tegijad: «Muusika ongi ju tegelikult füüsika»

Praeguse kliimakriisi teemal on raske midagi öelda, ilma et see mõjuks kohutavalt masendavalt või lootusetult. Kui me oma elu radikaalselt ei muuda, ootab põhimõtteliselt ees praeguse maailma kõigi süsteemide kokkuvarisemine. Kuidas seda loomingus käsitleda, nii et inimestel ei tekiks lootusetuse tunnet?

Ülo Krigul: Eks asjad ongi suhteliselt kehvasti. Mulle tundub, et üks asi, millele võiks tähelepanu juhtida, on see, et meil on nähtav reostus, aga selle tagamaa on ju reostus, mida käega katsuda kohe ei saa ja mida näha ei saa. Näiteks mingid halvad valikud, mis me kunagi elus oleme teinud vaimus või ideede tasandil. Ja see infoprügi, mis meie ümber hulbib, on võib-olla veel salakavalam oht kui see plastpudel, mille me võime ära sorteerida ja selle abil saada linnukese kirja.