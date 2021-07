Eesti lühiuudised

Harjumaal tuvastati Aafrika seakatk

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) tuvastas Aafrika seakatku (SAK) nakatumise ligi 2000 seaga Pihlaka farmis. Seafarmile on seatud kitsendused: farmist ei tohi sigu välja ega sisse tuua, samuti on taudipunkti likvideerimiseni piiratud inimeste ja transpordi liikumine. Esimene teavitus sigade suremusest farmis jõudis PTAsse 13. juulil. «Positiivne proov tuvastati Pihlaka farmis passiivse seire käigus. Taudi tõttu hukatakse kõik farmis peetavad sead, sest haigusele puudub ravi,» selgitas PTA peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel. PTA korraldab farmi ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast seda on teatud aja möödudes võimalik ruumid sigadega taasasustada. PM

Kallas: leidsime hea presidendikandidaadi

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond, pildil) ütles, et presidendikandiaadi otsingud edenevad väga pingeliselt, aga leitud on hea kandidaat, keda tuleb veel kandideerima veenda. Kallase sõnul ei ole tegemist Jüri Luigega (Isamaa), kellele Delfi andmetel Keskerakonna esimees Jüri Ratas eelmisel nädalal kandideerimiseks ettepaneku tegi. Kallas rääkis, et presidendikandidaadi otsingul on tal Jüri Ratasega väga hea koostöö, kuidas aga töö täpsemalt korraldatud on, ei soovinud Kallas öelda. «Detailidesse ei ole mõtet minna, aga me teeme seda koos,» ütles Kallas. ERR

5,5 miljoni euro eest korrastab Elektrilevi Ida-Virumaal elektrivõrku.

Eelmine vallavanem kaebas tagandamise kohtusse

Tallinna halduskohus võttis vastu otsuse jätta Lääneranna valla eelmise vallavanema Arno Peksari kaebus tema tagandamise ja uue vallavanema valimise kohta rahuldamata. Kohtu selgitusel ei ole põhjust arvata, et volikogu otsus oleks olnud teistsugune, kui istungil oleksid osalenud kõik volinikud või oleks istungit edasi lükatud. Peksaril on võimalik kohtuotsuse peale esitada apellatsioonkaebus Tallinna ringkonnakohtule hiljemalt 12. augustil. Kui seda ei tehta, on otsus jõustunud ega kuulu edasikaebamisele. Pärnu Postimees

Stroomi ranna veeproovist leiti paha bakter