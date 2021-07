Riina Leminsky elu käib juba aastaid Eesti ja Saksamaa vahet: EASil on Saksamaal neljast naisest koosnev naiskond, kes püüab veenda Saksamaa ettevõtjaid, et kui need kohe otse siia investeerida ei taha, siis äripartneri võiksid siit leida küll. «Eesmärk on ikka tuua Eestisse kapitali, tehnoloogiat ja teadmisi ning luua võimalikult palju kõrgepalgalisi töökohti,» ütles Leminsky. Sakslasi needsamad tööjõumaksud, mida siinsed ettevõtjad kritiseerivad, Leminsky hinnangul väga ei sega – nemad näevad, et paralleelselt saab ju kasumit maksuvabalt edasi investeerida, nii et see sümbioos Eesti ahvatlevaks teebki.