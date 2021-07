Sel ajal kui Eesti ägab kuumalaine käes, on Austria Alpides rekordkogus lund. See tähendab varinguid, laviiniohtu ja suurveega minema viidud teesid.

Katsu ennast nüüd hästi kergeks teha,» hõikab matkakaaslane. Seis on nadi: meie ees Ködnitzkees lumeväljadel on mässav mägijõgi, teadmata paksusega jääkaane all. Aeg-ajalt on see välja sulanud ning näitab esinduslikult ette, et sellesse pöörasesse pesumasina trumlisse üks terve mõistusega matkaja küll sattuda ei tahaks. Eriti niru variant oleks läbi jää kukkuda ja ühes hullu veega selle kaane alla lõksu jääda. Hmm...