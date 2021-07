Mida kannavad suvel Eesti kuumimad fashionista’d?

Meisi Volt (33) fotograaf, moeajakirjanik ja saatejuht Lemmikuid moeasju on mul igal hooajal palju! Suvel on minu saatjateks värvirohked bikiinid, soe kapuutsiga dressipluus, aga kõige tähtsam asi on loomulikult üks lendlev ja naiselik kleit. Selle suve üks lemmikuid on Cellbesi kollane kleit, mis on osaliselt valmistatud plastpudelitest, seega taaskasutatud materjalist iludus. Kleitidest ei saa mul suvel kunagi küllalt, minu selga on tervitatud nii siidised slip’id, lilleõitega ehitud wrap’id kui ka kõikvõimalikud pikad suvised kleidid, mis mõjuvad pisut pidulikult. Suvel on ometi iga päev eestlase jaoks pidupäev! Päikesepaistest pole siin kunagi küllalt ning kleidiga on seda ideaalne tähistada. Eriti teevad mu meele rõõmsaks värvid, mis muudavad ka teistel tuju heaks ning mõjuvad tänavapildis värskelt ja mänguliselt. Kleiti saab kanda tenniste, kontsakingade ja mugavate sandaalidega, lase vaid fantaasia valla. Mida üllatavam kooslus, seda parem, mood on ju mängimiseks! FOTO: Meisi Volt