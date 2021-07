Sajad puud hukkuvad, see aga ei paista kedagi huvitavat

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet tellis mullu Tähetorni tänava rekonstrueerimise. Tööd said aasta lõpus valmis, muuhulgas tehti korda ka linna piiril asuv Tähetorni tänava, Paldiski maantee ja Tammi tee ristmik. Tööde tulemusena on tänaseks ära kuivanud hinnanguliselt ligi paarsada Paldiski maantee ääres kasvanud puud, valdavalt kuused ja kased.

«Tähetorni tänava remontimisega tekkis väga palju pinnast, mis on siin ühtlase kihina laiali laotatud. Sellega loodi uued keskkonnatingimused, mille tõttu puud ära kuivasid. Kased on selles suhtes eriti tundlikud, praktiliselt kõik kased on siin surnud,» rääkis arborist Heiki Hanso, kes esimesena hukkunud puid märkas.