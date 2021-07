Mõnikord aetakse vesikirpe segi kirpvähkidega. Viimased on kuni kahe sentimeetrised loomad merepõhja taimestiku juures ja võivad ka inimese peale hüpata, kuid on samuti ohutud. Merekirbud on aga väga pisikesed, umbes millimeetrised. Bioloogid kutsuvad neid loomakesi eesti keeles ka sabaloomadeks. Nagu paljude muudegi loomaliikide puhul, levib kohaliku merikirbu kõrval ka võõrliik, Ameerikast toodud, mis on kiirem ja edukam. Mõlemad liigid aga paljunevad Pärnu rannas jõudsasti.