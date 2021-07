Põhja meditsiinistaabi juht dr Urmas Sule ütles Postimehele, et praegu on vajadus haiglaravi järele õnneks väga väike. Patsientide keskmine iga on endiselt 60 aastat. Suveperioodil lisandub uusi Covid-19 patsiente haiglasse kuni kolm inimest nädalas. «Aga need haiged on kõik vanuses 30 kuni 56. Nad on tegelikult noored inimesed ning nende puhul on hea see, et nad põevad haiguse läbi kergemalt kui vanainimesed,» rääkis Sule.