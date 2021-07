Eesti lühiuudised

Uuring näotuvastust e-hääletamisel ei soovita

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) tellitud ja Cybernetica tehtud analüüs tõdes, et näotuvastuse lisamine e-hääletusel on küll teostatav, kuid privaatsusriive ja tehnoloogilise keerukuse kasvuga lisanduvad riskid, mis ei pruugi praegu kaaluda üles sellest saadavat kasu. Küll aga võiks riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul kaaluda uuringus välja pakutud alternatiivi valimiste turvalisuse parandamiseks. «Analüüsis tehti ettepanek luua täiendava turvameetmena e-hääletajatele automaatse teavituse süsteem, millega antaks e-kirja või SMSi teel teada, kui nende elektroonilise identiteediga on antud hääl. Taoline teavitussüsteem on praegu kasutusel panganduses, kus mobiilirakenduse kaudu on võimalik kasutajatele märku anda, kui nende pangakaardiga on tehtud makse või kontole on raha laekunud,» märkis Koitmäe. ERR