Nähtus ei ole Eestis esmakordne ja sünoptik Kairo Kiitsaku sõnul on ennegi ette tulnud, et tuhandete kilomeetrite kauguselt pärinev Sahara kõrbe tolm lõunavoolus Põhja-Euroopasse jõuab. Küll aga jõuab Sahara tolm Eestini võrdlemisi harva ja on tavapärasem nähtus Põhja-Aafrika naaberriikides.