Leidsin kunagi tasuta raamatute riiulist Johannes Vares-Barbaruse luulekogu «Maailm on lahti», mille ta kolmekümnendal aastal oli kinkinud noorele 28-aastasele kunstnikule Adamson-Ericule. Sisse kirjutanud pühenduse sama käega, millega end aastad hiljem arsti täpsusega Kadrioru korteri vannitoas ühe lasuga surnuks tulistab. Tema alles kirjutas ja mina juba tean, et tulistab.

Ühelt poolt mõistan seda, et vähenenud tähelepanuvõimega osa nutipublikust ei suuda läbi töötada pikki seletavaid tekste, kuid paadunud muuseumirotina tundsin Adamson-Ericu näituse puhul kontekstist puudust. Kuidas maailmarännukogemused tema loomingus väljendusid ning kas need on seotud ka mingite erinevate psühholoogiliste sõlmpunktidega? Kuna teosed ei ole paigutatud lineaarselt, on stiilimuutusi raske märgata. Miks erineb tema maali­stiil sedavõrd palju tarbekunsti vallas loodud kujutistest? Milline on tema mõju kaasaegsetele ja järgnevatele põlvedele?