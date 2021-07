Kui ohtlik on olla hea inimene?

Hea inimene on hooliv, kaastundlik, lahke ja mõistev. Enamiku joonte taga, mida inimliku headuse all mõistame, peitub empaatia. Mõnel on seda võimet vähevõitu – nende suhted on konarlikud või katkised. Kuid ka liiga palju empaatiavõimet pole hea, vähemasti ei tee see sugugi lihtsamaks inimese enda jaoks.