Kodanikukaitse ja riigi julgeoleku valdkonnas kasutatav sõna «kerksus» pole veel laialt tuntud. Tartu Ülikooli kestlikkuse sotsioloogia kaasprofessori Kati Orru sõnul on kerksus säilenõtkus, sitkus ja võime kiirelt kohaneda negatiivsete sündmustega ning hakkama saada hädaolukordades.

Haavatavus on kaasprofessori sõnul omadus, mis teeb inimese vastuvõtlikuks negatiivsetele mõjudele ohuolukorras. Enamasti võimendavad kriisid juba olemasolevat vaesust ja marginaliseeritust.

Ent ohuolukorrast teeb kriisi see, et me ei suuda ette näha kõikvõimalikku haavatavust. Iga inimene võib sattuda haavatavasse olukorda.