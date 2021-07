Vilnius näeb endiselt vaeva, et toime tulla Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka valla päästetud põgenike vooga Leedu poole. Leedu-Valgevene piiril on sel aastal kinni peetud üle 1800 illegaalse sisserändaja, mis on üle 20 korra enam kui kogu eelmise aasta jooksul kokku. Migrandid on majutatud ülerahvastatud telklinnakutesse, migrandikeskustesse, koolidesse ja teistessegi hoonetesse.