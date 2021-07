Narva-Jõesuu on Narvaga võrreldes alles õige uus nähtus. Narva väärika ajaloo kõrval – iidne eestlaste, vadjalaste ja venelaste elukoht, keskaegne linn, kaubanduskeskus, kahe erineva maailmakäsitluse kokkupuutepunkt, üks Euroopa vingemaid kohti, kus saab imetleda Rootsi-aegseid bastione ning kaht teineteist põrnitsevat kindlust, Narva ja Ivangorodi oma – näitab Narva-Jõesuu hoopis pehmemat palet. Venemaa eliidi suvituskoht 19. sajandist: pikad liivarannad – teisi sellise võimsusega, 14 kilomeetrit jõesuust lääne poole laiuvaid liivarandu meil ju pole –, päike ning imekaunis, tänaseks küll paraku juba pea täielikult maha põlenud ja põletatud puitarhitektuur.

Lisaks terve pinutäis siin suvitanud kõikvõimalikke kultuurikangelasi, nii Vene impeeriumi kui ka Eesti omi. Puhtad männimetsad, mille maalis kuulsaks venelaste kunstiklassik Šiškin... – Šiškini mänd kuulub siiani kohaliku turismitrajektoori vääramatusse tervikusse. Just siin armastanud kunstnik maalida. See lugu on küll ilmselt fantaasia, aga püsib visalt.