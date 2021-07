Eestil lühiuudised

Eesti

Tuleohu tõttu ei saa autoga metsa

Päästeamet kehtestab uuest nädalast neljas maakonnas tuleohtliku aja. Esmakordselt tähendab see muu hulgas seda, et mootorsõidukiga võõrasse metsa, sh riigimetsa enam sõita ei tohi. 18. juulist algav tuleohtlik aeg ja piirang puudutab Ida- ja Lääne-Virumaad, Jõgevamaad ning Järvamaad. Tänavu on paljud põlengud alguse saanud mootorsõidukist väljunud sädemest ning seetõttu tavapärasest ohustatud alal lõkke tegemise ja grillimise keelust ei piisa. PM

Pärnumaa lastelaagris lahvatas koroonapuhang

Terviseameti andmeil puhkes koroonapuhang Pärnumaal lastelaagris, kus kahes vahetuses osalenud 79 lapsest on praeguseks nakatunud 29. Ametile haigustunnustest aga ei teatatud ja uus grupp laagrilisi jõuti enne testitulemuste selgumist ka vastu võtta. Esialgsetel andmetel on tegemist nakkavama Delta tüvega. «Kahetsusväärselt ei teavitanud laagri korraldajad terviseametit laste haigestumise faktist, mis soodustas nakkuse levikut,» nentis terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam. Pärnu Postimees

Välismaa

Rootsi peatab Afganistani deporteerimise

Rootsi teatas reedel, et peatab migrantide deporteerimise Afganistani. Afganistani julgeolekuolukord on halvenenud pärast seda, kui Talibani islamiliikumine on haaranud riigis kontrolli suurte alade üle, teatas Rootsi. «Otsus jõustub otsekohe ning jääb jõusse kuni edasiste korraldusteni,» ütles Rootsi migratsiooniagentuuri õigusküsimuste juht Carl Bexelius. Afgaani ametnikud ärgitasid juuli alguses Euroopa riike peatama deporteerimisi kolmeks kuuks. Soome teatas varem sel nädalal, et ei saada Afganistani kedagi. PM

Majandus

Kohus: Eesti Energia õlitehase ehitus võib jätkuda