Võitlesin hiljuti kuumarabanduse ohuga Suur-Pakri saarel. Mis meeleolukas ja inimtühi kant, kus oled korraga ihuüksi keset kuumavaid kadakavälju. On muulukaid, on ikka veel trillerdavaid lõokesi ning mõnes lahesopis võib taevas korraga täituda end lendu ehmatanud kuningliku tiivahoiakuga haigrutest. Heledalt läikiv parv tekitab tunde, et oled jõudnud Aafrikasse. Ka noored pullid, kes, tukk sõjakalt laubal, Suur-Pakril siin-seal ääres tulijaid passivad, sobitusid hästi safarikujutelma.