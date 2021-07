Jüri Luige sõnul on Eestil NATOs väga hea maine, sest me teeme kaugelt rohkem, kui meie riigi suurust arvestades võiks eeldada. FOTO: Eero Vabamägi

Peagi Eesti suursaadikuna NATO juures tööd alustav Jüri Luik kinnitab, et Eesti maine NATO-s on hea ja Eesti käsi on tugevalt sees selles, et NATOs on ühtne küberpoliitika.