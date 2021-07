Eesti mees murdis Saksamaal ühel ööl sisse kahte restorani

Kohus mõistis mehele eile karistuseks viiekuulise tingimisi vangistuse. Sellest on ta üle kolme kuu juba ära kandnud, sest on viibinud alates aprillist eeluurimisvanglas.

Ta rääkis, et töötas varem Coesfeldis, kuid pöördus siis Eestisse tagasi. Ta tunnistas, et tal on probleem narkosõltuvusega ja kuna tal ei õnnestunud Eestis tööd leida, tuli ta Saksamaale tagasi ja jõudis oma tööotsingutega Bielefeldi.