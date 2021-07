Kui tahad Ruhnule või Ruhnult ära, arvesta plaanitust kauemaga

Kujutage ette, et lähete reedel Tallinnast Tartusse puhkama ja kohale saabudes selgub, et esimene võimalus tagasi sõita on alles teisipäeval ja seda sootuks läbi Pärnu. Ruhnu ja Mandri-Eesti vahel on selline olukord aga tavapärane. Nõnda oli ka eelmisel nädalal, mil korrapärane laevaliiklus saare ja mandrimaa vahel oli katamaraan Runö rikke tõttu halvatud